Невилл раскритиковал поведение Райолы и призвал «МЮ» прекратить с ним сотрудничество

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о ситуации с полузащитником манкунианцев Полем Погба, агент которого заявил, что его клиент покинет клуб по окончании контракта.

«Думаю, всё закончится тем, что Пол Погба покинет «Манчестер Юнайтед». Что должно произойти, так это то, что клубу нужно определиться с этим агентом. Райола много лет мешал им с Погба и другими игроками. Я никогда не пойму, почему руководство позволяло агенту игрока так себя вести. Думаю, это закончится тем, что Поль покинет «Манчестер Юнайтед»,

Райола — словно заноза, и «Манчестер Юнайтед» должен просто твёрдо стоять на своём и сказать: «Мы больше не вёдем дела с этим парнем». Если он вас представляет, мы с вами не будем иметь дело».

Он все время публично пытается поставить клуб в неловкое положение. Конечно, возможно, он пытается защитить Погба, но я не думаю, что то, что сказал Сульшер, являлось агрессией в адрес Поля.

Он заработал десятки и десятки миллионов фунтов на этом игроке, и он будет делать это до конца своих дней. Погба — золотое яйцо для Мино Райолы», — цитирует Невилла Mirror со ссылкой на Sky Sports.