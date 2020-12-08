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Пирло считает, что Месси всё ещё переживает из-за несостоявшегося ухода из «Барселоны»

Пирло считает, что Месси всё ещё переживает из-за несостоявшегося ухода из «Барселоны»
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло в преддверии выездной встречи 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Барселоной» поделился мнением о громкой истории с возможным уходом Лионеля Месси из каталонского клуба минувшим летом.

«Месси переживает особый момент не только в карьере, но и в жизни, потому что этим летом он столкнулся с серьёзными проблемами. Не важно, желает он оставаться в «Барселоне» или нет, но во время игр он всегда доказывает свою ценность для команды.

Ситуация с несостоявшимся уходом летом – это больше, чем просто футбольная история, вполне возможно, у Лионеля какие-либо проблемы с психологией, но я не хочу вдаваться в подробности, это не наше дело.

Месси – феномен, и он всегда это доказывал», — цитирует Пирло Football Espana.

Встреча «Барселона» — «Ювентус» состоится завтра, 8 декабря. Начало – 23:00 мск.

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