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Самедов – о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: ничего смертельного в группе сборной России нет

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Самедов – о жеребьёвке отбора ЧМ-2022: ничего смертельного в группе сборной России нет
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал результаты жеребьёвки отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Подопечные Станислава Черчесова попали в группу H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Неплохой жребий. Все соперники, на мой взгляд, сборной России под силу. Думаю, особо некого выделять. Все говорят, что, да, в соперники досталась Хорватия, вице-чемпион мира. Но у хорватской сборной происходит смена поколений. Это уже не те хорваты, что были два-три года назад. Но в любом случае, конечно, это топовая команда. Словения и Словакия — хорошие сборные, плюс-минус равны нам. Возможно, мы посильнее, но, опять же, нам придется нелегко. Обычно матчи с этими сборными у нас проходят тяжело.

Кипр и Мальту проходными соперниками не назову. Сейчас таких просто нет. Кипр недавно был нашим оппонентом в отборе к Евро. У нас с ним была простая игра в гостях, но непростая дома. Конечно, будет тяжело со всеми соперниками. Но, ничего смертельного в этой группе нет. Мне кажется, у нас есть все шансы. Почему бы не побороться за первое место?» — цитирует Самедова официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

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