Бывший тренер сборной России: после жеребьёвки Черчесов должен сказать, что нам повезло

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H со сборными Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.
«Удовлетворён итогами жеребьёвки, хотя можно было ожидать и более трагической ситуации. С каждой сборной можно играть, но стоит выделить Хорватию. Думаю, именно с ними нам предстоит бороться за первую строчку в группе. Однако на сегодняшний день у нас явный недостаток квалифицированных футболистов, которые могли бы конкурировать с той же Хорватией. Нельзя сбрасывать со счетов и Словакию со Словенией. Достаточно вспомнить трагические матчи против этих сборных. Уж очень не хотелось бы повторения.
Ничего сверхъестественного в этой группе нет. Думаю, Черчесов должен сказать, что нам повезло. Это действительно так. Надо стремиться выйти с первого места. Самое главное — подойти к квалификации во всеоружии и быть подготовленными. Жду благоприятного исхода», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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