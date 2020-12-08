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«Челси» анонсировал матч с «Краснодаром» пародией на кириллицу

«Челси» анонсировал матч с «Краснодаром» пародией на кириллицу
Футбол / Лига чемпионов 0

«Челси» в «Инстаграме» анонсировал матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».

Синие подошли к анонсу оригинально и добавили на него пародию на кириллицу. Так, английская буква «A» была заменена на русскую «Д», «R» – на «Я», «N» – на «И», а «B» – на «Б».

Матч «Челси» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси», набрав 13 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Севилью», на 3 очка. «Краснодар» (4) располагается на третьей строчке и уже гарантировал себе выход в Лигу Европы. Замыкает квартет «Ренн» (1).

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