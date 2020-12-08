«Челси» анонсировал матч с «Краснодаром» пародией на кириллицу

«Челси» в «Инстаграме» анонсировал матч заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Краснодаром».
Синие подошли к анонсу оригинально и добавили на него пародию на кириллицу. Так, английская буква «A» была заменена на русскую «Д», «R» – на «Я», «N» – на «И», а «B» – на «Б».
Матч «Челси» — «Краснодар» состоится сегодня, 8 декабря, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Челси», набрав 13 очков, занимает первое место в турнирной таблице группы E Лиги чемпионов, опережая ближайшего преследователя, «Севилью», на 3 очка. «Краснодар» (4) располагается на третьей строчке и уже гарантировал себе выход в Лигу Европы. Замыкает квартет «Ренн» (1).
- 8 декабря 2020
-
14:46
-
14:39
-
14:01
-
13:50
-
13:50
-
13:28
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:17
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:35
-
10:56
-
10:54
-
10:37
-
10:18
-
09:58
-
09:48
-
09:43
-
09:41
-
08:30
-
05:58
-
05:28
-
04:45
-
04:25
-
04:06
-
03:45
-
03:25
-
03:05
-
02:55