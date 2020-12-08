Яка Бийол: очень доволен жеребьёвкой. С нетерпением жду матчей с Россией и Хорватией

Полузащитник ЦСКА и сборной Словении Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», оценил итоги жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира–2022.



Напомним, в отборочную группу к словенцам попали команды России, Хорватии, Словакии, Кипра и Мальты.



«Я очень доволен жеребьёвкой. Для меня, конечно, это лучший вариант группы! Всем будет совсем не просто. У каждой сборной равные шансы пройти отбор к чемпионату мира. Думаю, России по силам решить эту задачу. Я же с нетерпением жду матчей с российской сборной и сборной Хорватии. С последними особенно жду встречи. И не только из-за Никса (Николы Влашича. – Прим. «Чемпионата»), но и потому что это наша страна-сосед», — цитирует Бийола Sport24.

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