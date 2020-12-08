Канищев: если убирают таких, как Сёмин, то почему бы Семаку не разделить его участь?

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев высказался о предстоящем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда сыграет с дортмундской «Боруссией», а также поделился мыслями о судьбе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.



«Надеюсь, что «Зенит» одержит хотя бы одну победу. Для этого есть все шансы, «Боруссия» будет не в самом сильном составе. Победа будет приятна для болельщиков, вне зависимости от турнирной таблицы.



Выступление в Лиге чемпионов в этом году крайне неудачное. Надо сделать выводы и готовиться к следующим турнирам. Причины? Плохо подготовленный состав. Это вина Семака. Конечно, нельзя винить одного тренера, но он несёт за это ответственность. Что касается отставки, то это случается со всеми. Если убирают таких тренеров, как Сёмин, когда команда идёт в лидерах чемпионата, то почему бы и Семаку не разделить его участь. Всё зависит от руководства: насколько велик кредит доверия к тренеру. Не вижу ничего чрезвычайного в том, если Семака сменят», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Матч «Зенит» — «Боруссия» пройдёт сегодня, 8 декабря, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Вот теперь Семак стал тренером. Но, чтобы улучшить «Зенит», ему нужно изменить себя Главные выводы из провала в Лиге чемпионов — безотносительно последнего тура.