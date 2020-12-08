«Я заслуживаю приз больше Флика? Нет». Клопп — о звании тренера года по версии ESPN
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на рейтинг лучших тренеров года по версии издания ESPN, в котором он занял первое место.
В голосовании немецкий специалист опередил своего соотечественника Ханс-Дитера Флика, который в прошлом сезоне привёл «Баварию» к треблу – мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Тройку лидеров рейтинга замкнул Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
«Я заслуживаю этот приз больше, чем Флик? Нет. Всё, что могу сказать, – я не участвовал в голосовании! В прошлом году я выиграл приз ФИФА благодаря победе в Лиге чемпионов. Не придаю особого значения этим индивидуальным наградам для тренеров», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.
Юрген Клопп — лучший тренер года по версии ESPN
Рекомендуем вам
- 8 декабря 2020
-
16:18
-
16:10
-
16:07
-
15:57
-
15:55
-
15:43
-
15:39
-
15:24
-
15:11
-
14:59
-
14:46
-
14:39
-
14:01
-
13:50
-
13:50
-
13:28
-
13:26
-
13:20
-
12:59
-
12:56
-
12:52
-
12:51
-
12:17
-
11:52
-
11:50
-
11:42
-
11:35
-
10:56
-
10:54
-
10:37
-
10:18
-
09:58
-
09:48
-
09:43
-
09:41
Партнерский контент
Рекомендуем вам