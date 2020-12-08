«Я заслуживаю приз больше Флика? Нет». Клопп — о звании тренера года по версии ESPN

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на рейтинг лучших тренеров года по версии издания ESPN, в котором он занял первое место.



В голосовании немецкий специалист опередил своего соотечественника Ханс-Дитера Флика, который в прошлом сезоне привёл «Баварию» к треблу – мюнхенцы выиграли чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Тройку лидеров рейтинга замкнул Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).



«Я заслуживаю этот приз больше, чем Флик? Нет. Всё, что могу сказать, – я не участвовал в голосовании! В прошлом году я выиграл приз ФИФА благодаря победе в Лиге чемпионов. Не придаю особого значения этим индивидуальным наградам для тренеров», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Юрген Клопп — лучший тренер года по версии ESPN