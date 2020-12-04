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Юрген Клопп — лучший тренер года по версии ESPN

Юрген Клопп — лучший тренер года по версии ESPN
Футбол / Англия 0

Издание ESPN опубликовало список из 10 лучших тренеров по итогам завершающегося 2020 года.

Первое место в рейтинге занял наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп, под руководством которого мерсисайдцы впервые за 30 лет стали чемпионами Англии. Ханс-Дитер Флик, с которым «Бавария» завоевала требл, расположился на второй строчке. Тройку лидеров замкнул Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити». «Горожане» в этом году выиграли Кубок английской лиги.

Топ-10 тренеров:

1. Юрген Клопп («Ливерпуль»)
2. Ханс-Дитер Флик («Бавария»)
3. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
4. Жан Пьеро Гасперини («Аталанта»)
5. Юлиан Нагельсман («РБ Лейпциг»)
6. Марсело Бьельса («Лидс Юнайтед»)
7. Диего Симеоне («Атлетико»)
8. Хулен Лопетеги («Севилья»)
9. Зинедин Зидан («Реал»)
10. Карло Анчелотти («Эвертон»).

5 декабря в Okko Спорт состоится эксклюзивная трансляция матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед». Старт — в 20:30 мск. Новые пользователи могут получить доступ к сервису на 7 дней за 1 рубль.

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