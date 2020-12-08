Уремович: уважаю сборную России, но Хорватия — фаворит в группе и будет лучше соперника

Хорватский защитник «Рубина» Филип Уремович высказался об итогах жеребьёвки отборочного этапа чемпионата мира–2022.

Напомним, в отборочную группу H попали сборные России, Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты.

«Мы очень довольны жеребьёвкой, группа получилась равная. Для меня Хорватия является фаворитом в группе, но мы уважаем всех соперников и будем выкладываться на максимум в каждой игре. Постараемся занять первое место в группе. После чемпионата мира—2018 у нас ушло достаточно опытных игроков, но появились молодые парни, которые хорошо влились в сборную. На мой взгляд, наша команда изменилась после ЧМ-2018, но не так сильно, как думают люди.



В сборной России много хороших игроков, которые способны навязать борьбу нашей команде. Я очень уважаю вашу сборную, она показывает качественную игру, но мы будем играть на победу и, думаю, будем лучше соперника. Ещё есть Словения, наша страна-сосед, матчи с которой всегда особенные. У Словакии тоже качественные игроки. Но Россия будет нашим главным соперником в борьбе за выход на чемпионат мира.



Хорошо, когда ты хорошо знаешь игроков, против которых будешь играть. Мне, конечно, будет интересно сыграть против России, потому что я играю здесь в чемпионате. Думаю, этот матч я жду больше всего!» — приводит слова Уремовича Sport24.