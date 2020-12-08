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Инсинье сделал татуировку в память о Марадоне

Инсинье сделал татуировку в память о Марадоне
Футбол / Италия 0

Капитан «Наполи» Лоренцо Инсинье сделал татуировку в память о легендарном аргентинском футболисте Диего Марадоне. На ноге Инсинье появился портрет экс-игрока неаполитанской команды.

Видео можно посмотреть на странице Валентино Руссо в «Инстаграме».

Напомним, Инсинье почтил память Марадоны в матче 9-го тура Серии А с «Ромой». Капитан неаполитанцев открыл счёт в этой встрече и продемонстрировал футболку Марадоны.

Марадона умер 25 ноября в результате острого отёка лёгких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию — патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Инсинье показал футболку Марадоны после гола в ворота «Ромы»
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