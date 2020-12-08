«Челси» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 8 декабря, состоится матч Лиги чемпионов УЕФА «Челси» — «Краснодар». Встреча заключительного тура группового этапа пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров из Чехии во главе с Павлом Краловецом. Ассистенты — Томаш Мокруш и Ян Патак. Резервный рефери — Мирослав Зелинка.
Матч команд во 2-м туре, проходивший в Краснодаре, завершился со счётом 4:0 в пользу англичан.
«Челси», набрав 13 очков, занимает 1-е место в группе E Лиги чемпионов УЕФА. Лондонцы уже гарантировали себе итоговое 1-е место. Второе место занимает «Севилья» (10). «Краснодар» (4) — на 3-м месте, и они уже его не покинут. Замыкает турнирную таблицу «Ренн» (1).
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