Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022

Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H, в которой сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
Отборочный турнир сборная России начнёт 24 марта гостевым матчем с Мальтой. Со сборной Хорватии Россия сыграет 1 октября. Гостевой матч команды проведут 14 ноября. Эта встреча будет последней в квалификации российской сборной.
Расписание квалификационного турнира:
24.03.2021. Мальта – Россия
27.03.2021. Россия – Словения
30.03.2021. Словакия – Россия
01.09.2021. Россия – Хорватия
04.09.2021. Кипр – Россия
07.09.2021.Россия – Мальта
08.10.2021. Россия – Словакия
11.10.2021. Словения – Россия
11.11.2021. Россия – Кипр
14.11.2021. Хорватия – Россия
- 8 декабря 2020
-
22:31
-
22:26
-
22:22
-
22:21
-
22:07
-
22:02
-
21:56
-
21:50
-
21:21
-
21:13
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
20:53
-
20:43
-
20:40
-
20:35
-
20:24
-
20:23
-
20:09
-
20:01
-
19:59
-
19:50
-
19:38
-
19:29
-
19:29
-
19:07
-
18:50
-
18:26
-
18:26
-
18:16
-
18:12
-
18:07
-
18:05
-
18:01