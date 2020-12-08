Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022

Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H, в которой сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Отборочный турнир сборная России начнёт 24 марта гостевым матчем с Мальтой. Со сборной Хорватии Россия сыграет 1 октября. Гостевой матч команды проведут 14 ноября. Эта встреча будет последней в квалификации российской сборной.

Расписание квалификационного турнира:



24.03.2021. Мальта – Россия

27.03.2021. Россия – Словения

30.03.2021. Словакия – Россия

01.09.2021. Россия – Хорватия

04.09.2021. Кипр – Россия

07.09.2021.Россия – Мальта

08.10.2021. Россия – Словакия

11.10.2021. Словения – Россия

11.11.2021. Россия – Кипр

14.11.2021. Хорватия – Россия