Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барселона» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022

Стало известно расписание матчей сборной России в квалификации ЧМ-2022
Футбол / Сборная России 0

Пресс-служба УЕФА опубликовала календарь матчей квалификационного турнира чемпионата мира 2022 года. Сборная России попала в группу H, в которой сыграет с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Отборочный турнир сборная России начнёт 24 марта гостевым матчем с Мальтой. Со сборной Хорватии Россия сыграет 1 октября. Гостевой матч команды проведут 14 ноября. Эта встреча будет последней в квалификации российской сборной.

Расписание квалификационного турнира:

24.03.2021. Мальта – Россия
27.03.2021. Россия – Словения
30.03.2021. Словакия – Россия
01.09.2021. Россия – Хорватия
04.09.2021. Кипр – Россия
07.09.2021.Россия – Мальта
08.10.2021. Россия – Словакия
11.10.2021. Словения – Россия
11.11.2021. Россия – Кипр
14.11.2021. Хорватия – Россия

Станислав Черчесов прокомментировал итоги жеребьёвки отборочного турнира ЧМ-2022
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020