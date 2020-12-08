Станислав Черчесов высказался о расписании матчей сборной России в отборе ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о расписании матчей отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.



«Если говорить о расписании матчей, думаю, оно примерно одинаково для всех команд. Понятно, что будем изучать соперников и готовиться ко всем матчам со всей ответственностью. Первый выезд в марте – достаточно непростой с точки зрения логистики и перелётов. На нём и будем концентрироваться в первую очередь. Сначала отправимся на Мальту, затем вернемся домой и сыграем со Словенией, и, наконец, совершим выезд в Словакию. Предстоит тщательно продумать подготовку с учётом такого разъездного графика.

Отметим, что гостевой матч с Кипром пройдет в сентябре в дневное время и там наверняка будет очень жарко. Ну и завершим отборочный цикл в Хорватии. Это тоже важный момент, ведь последние матчи всегда стоят особняком. В целом же положительных или отрицательных эмоций по поводу календаря не испытываем. Воспринимаем как данность, тем более что в составлении расписания мы участия не принимали", — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.