Игонин: провальная кампания европейская, но не «Зенита», а российского футбола

Бывший игрок «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал результат матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с дортмундской «Боруссией» (1:2).



«Провальная европейская кампания, но не «Зенита», а российского футбола. Наш уровень достаточно низок. Все это подчёркивают. Мы можем порой оказывать сопротивление, достойно играть. Но возможностей играть на уровне и выходить из группы у нас нет.



Поддерживаю решение руководителя города провести матч со зрителями, несмотря на ситуацию. У «Зенита» хороший опыт проведения. Плюс надо отметить и болельщиков. В отличие от посетителей концертов, здесь люди идут не оторваться как последний раз. Здесь болельщики понимают, что от их поведения зависит, попадут ли они на следующий матч. Особенно с учётом сложных следующих матчей «Зенита», — сказал Игонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.