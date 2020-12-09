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Обнародовано содержание переговоров румынских судей на матче «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»

Обнародовано содержание переговоров румынских судей на матче «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир»
Футбол / Лига чемпионов 0

Появилась расшифровка переговоров румынской бригады арбитров, работающих на матче 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир». Ранее футболисты обеих команд ушли с поля в знак протеста, обвинив судей в проявлении расизма.

Сообщалось, что резервный судья Себастьян Колтеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным».

«Чёрный парень там, на скамейке. Пойди проверь, кто он. Тот чёрный, так нельзя себя вести», — сказал Колтеску главному арбитру

После длительных переговоров было решено, что команды вернутся на поле и доиграют матч. Игра возобновится в 00:00 мск. Арбитр, допустивший расистские высказывания, был заменён. Он отправился работать с системой VAR. Его заменил судья, который изначально сидел за пультом VAR.

Матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» будет возобновлён в 00:00
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