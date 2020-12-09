Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» в матче за путёвку в Лигу Европы

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» принимало венгерский «Ференцварош». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в столице Украины и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.



Единственный матч в игре забил защитник украинского клуба Денис Попов, который отправил мяч в ворота соперников на 60-й минуте встречи.



Благодаря сегодняшней победе «Динамо» сумело гарантировать себе еврокубковую весну — киевский клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Ференцварош», набрав 1 очко в шести матча Лиги чемпионов, завершил групповой этап на шестом месте.

В параллельном матче группы G играли команды, уже гарантировавшие себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021 — каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».