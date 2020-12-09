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Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» в матче за путёвку в Лигу Европы

Киевское «Динамо» обыграло «Ференцварош» в матче за путёвку в Лигу Европы
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов киевское «Динамо» принимало венгерский «Ференцварош». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» в столице Украины и завершилась минимальной победой хозяев — 1:0.

Единственный матч в игре забил защитник украинского клуба Денис Попов, который отправил мяч в ворота соперников на 60-й минуте встречи.

Благодаря сегодняшней победе «Динамо» сумело гарантировать себе еврокубковую весну — киевский клуб сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Ференцварош», набрав 1 очко в шести матча Лиги чемпионов, завершил групповой этап на шестом месте.

В параллельном матче группы G играли команды, уже гарантировавшие себе выход в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2020/2021 — каталонская «Барселона» и туринский «Ювентус».

Лига чемпионов. Группа G. 6-й тур
08 декабря 2020, вторник. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
1 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Попов – 60'
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