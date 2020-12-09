«Манчестер Юнайтед» проиграл «Лейпцигу» и не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В Лейпциге завершился матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. «РБ Лейпциг» на своём поле одержал победу в матче с «Манчестер Юнайтед». Встреча закончилась со счётом 3:2.

Уже на 2-й минуте Анхелиньо вывел хозяев вперёд. На 13-й минуте Амаду Айдара удвоил преимущество немецкого клуба.

«Манчестер Юнайтед» много атаковал и пытался отыграться, но в середине второго тайма пропустил вновь. Несогласованностью действий защитников и голкипера команды Давида де Хеа воспользоваться Джастин Клюйверт, который забил третий мяч. На 80-й минуте Бруну Фернандеш реализовал пенальти и сократил отставание гостей в счёте. А ещё через две минуты Поль Погба и вовсе сделал преимущество «РБ Лейпциг» минимальным. Впрочем, совершить фирменный камбэк команде Уле-Гуннара Сульшера не удалось.

«Манчестер Юнайтед» теперь сыграет в плей-офф Лиги Европы. Из группы H в следующую стадию Лиги чемпионов вышли «РБ Лейпциг» и «ПСЖ».