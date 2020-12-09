Матч «ПСЖ» — «Истанбул» перенесён на 9 декабря из-за расистского скандала

Футболисты «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир» покидают стадион из-за расистского скандала. Как сообщается в «твиттере» журналиста Мохамед Бухафси матч возобновится завтра, 9 декабря, в 20:55 мск.
Инцидент произошёл в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Предположительно, резервный судья Себастьян Колцеску назвал помощника главного тренера «Истанбула» Пьера Вебо «чёрным». Это не понравилось самому Вебо и форварду «Истанбула» Демба Ба.
Предполагалось, что встреча возобновится в 00:00 мск. Но в итоге турецкие футболисты так и не появились на поле. Сотрудники «ПСЖ» уже начали складывать пледы, которые находились на скамейке запасных. Вероятно, матч сегодня доигран не будет.
Футболисты «ПСЖ» некоторое время находились в тоннеле, но затем вернулись в раздевалку. Турецкий клуб требовал, чтобы провинившегося арбитра исключили из судейской бригады.
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