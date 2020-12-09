Куман назвал причины разгромного поражения «Барселоны» в матче с «Ювентусом»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал поражение команды в матче с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Встреча шестого тура прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

«По правде говоря, я даже удивился, как плохо мы начали, нам не хватало желания. Отыграться с 0:2 очень трудно против таких команд, как «Ювентус». Всегда становится тревожно, когда команда начинает так неуверенно. Я всегда говорю игрокам, что я хочу видеть от них на поле, настраиваю команду. Сегодня мы оставляли слишком много свободных зон. Мы ни разу не контролировали ход игры в течение 90 минут. Плохо сыграли в обороне. Мы проиграли матч в первые полчаса. Сегодня мы сыграли не на своем уровне. «Ювентус» выглядел гораздо убедительнее", — приводит слова Кумана официальный сайт УЕФА.

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.