Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, форвард «Барселоны» Лионель Месси нанёс 11 ударов по воротам соперника, из которых 7 пришлись в створ, и не смог забить гол. Это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/04, когда игрок нанёс такое количество ударов в створ и не смог забить.

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.