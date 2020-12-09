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Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет

Лионель Месси установил антирекорд Лиги чемпионов последних 17 лет
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Как сообщается в «твиттере» OptaJose, форвард «Барселоны» Лионель Месси нанёс 11 ударов по воротам соперника, из которых 7 пришлись в створ, и не смог забить гол. Это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/04, когда игрок нанёс такое количество ударов в створ и не смог забить.

Благодаря сегодняшней победе «Ювентус» сумел обойти в «Барселону» и выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе. В параллельном матче киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош» разыгрывали между собой путёвку в Лигу Европы УЕФА.

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