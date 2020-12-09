«Парни вновь доказали, что они машины». Нагельсман — о победе «РБ Лейпциг» в матче с «МЮ»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман прокомментировал победу в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (3:2).



«Концовка получилась очень напряжённой, но мы играли здорово на длительных отрезках. Футболисты хорошо реализовывали наш план, особенно в первом тайме. Парни бились на поле изо всех сил. Перед матчем я сказал, что они машины, и сегодня они это вновь доказали», — приводит слова Нагельсмана пресс-служба УЕФА.



«РБ Лейпциг» благодаря этой победе набрал 12 очков и, поднявшись на первое место в группе H Лиги чемпионов, гарантировал себе место в плей-офф. «Манчестер Юнайтед» (9) в свою очередь опустился на третью строчку и вылетел из главного еврокубка. Манкунианцы продолжат выступление в Лиге Европы.

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