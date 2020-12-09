«Барселона» заняла второе место в группе Лиги чемпионов впервые с 2006 года

«Барселона» потерпела поражение в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом». Встреча прошла накануне, 8 декабря, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 0:3.



Сине-гранатовые и «бьянконери» завершили выступление в группе с одинаковым количеством очков (15), однако итальянская команда опередила соперника по личным встречам и заняла первое место.



«Барселона» же прервала продолжительную серию и финишировала на втором месте в группе Лиги чемпионов впервые за 14 лет. В последний раз каталонцы оказывались ниже первой строчке по итогам группового этапа главного еврокубка в сезоне-2006/2007. Тогда они набрали 11 очков и уступили «Челси» (13), опередив при этом «Вердер» (10) и «Левски» (0).

Прямо сейчас «Барселона» лучше без Месси И другие причины, почему команда выглядела так беспомощно.