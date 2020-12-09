Рамирес: «Краснодар» заработал в ЛЧ 5 очков — очень позитивный результат в дебютном сезоне

Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал выступление «быков» в Лиге чемпионов.
«Мы смогли сыграть на высоком уровне с такой командой, как «Челси». Это отличный опыт для всей команды и работников клуба. Я впервые участвовал в Лиге чемпионов и рад, что забил гол в выездном матче с «Ренном». Это мотивирует и дальше работать на максимальных оборотах. В ЛЧ мы заработали 5 очков. Думаю, это очень позитивный результат для «Краснодара» в дебютном сезоне», — цитирует Рамиреса Sport24.
Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» – «Краснодар» прошёл на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия) и завершился ничьей со счётом 1:1.
На 24-й минуте полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла открыл счёт. На 28-й минуте главный арбитр Павел Краловец назначил пенальти в ворота краснодарской команды, который успешно реализовал итальянский хавбек «Челси» Жоржиньо.
Лондонский «Челси» набрал 14 очков и занял 1-е место в турнирной таблице группы Е. «Краснодар» (5) – на 3-м месте. Команда Мурада Мусаева выступит в плей-офф Лиги Европы УЕФА.
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