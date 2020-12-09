Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» — «Марсель». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пресс-служба «Боруссии» указала местом проведения матча с «Зенитом» Тамбовскую область

Пресс-служба «Боруссии» указала местом проведения матча с «Зенитом» Тамбовскую область
Футбол / Лига чемпионов 0

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» в своём «инстаграме» выложила фотографии с матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» (2:1) и указала местом проведения Тамбовскую область.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Зенит» принимал дортмундскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

На 16-й минуте встречи нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси открыл счёт. Во втором тайме, на 68-й минуте, счёт сравнял защитник дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек. Через 11 минут хавбек немецкой команды Аксель Витсель, ранее выступавший за «Зенит», забил победный гол.

Дортмундская «Боруссия» набрала 13 очков и заняла первое место в группе F. «Зенит» (1) — на последнем, четвёртом месте. Напомним, санкт-петербургский клуб досрочно лишился шансов на выход в плей-офф еврокубков. Соперниками команд по группе F являются римский «Лацио» (10) и «Брюгге» (8).

Сутормин: «Зенит» переиграл бы все шесть матчей в Лиге чемпионов, если бы была возможность
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020