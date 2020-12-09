«Это не расизм!» Барнс заступился за судью, из-за которого прервался матч Лиги чемпионов

Бывший футболист «Ливерпуля» Джон Барнс поделился мнением о скандале в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Истанбул Башакшехир», который был прерван из-за обвинений в расизме в адрес резервного арбитра из Румынии, назвавшего одного из тренеров турецкой команды чёрным.



Экс-полузащитник опубликовал список тренеров гостей, указав на то, что лишь один из семи членов штаба является темнокожим.



«Вот тренерский штаб «Истанбула»… Одного из них нужно удалить, и судья спрашивает у резервного арбитра, кого именно. Кто-нибудь может объяснить мне, как ещё рефери должен был обозначить его, кроме как «чёрный», если он не знает имён тренеров и у них нет номеров?



Описать нарушителя как «чёрный» – это не расизм! Судья не знает имён, а шесть из семи тренеров – турки. Одного из членов штаба нужно удалить, арбитра спрашивают: «Кого?», и он говорит: «Чёрного». Что ещё он может сказать, чтобы судья понял, о ком речь?» — написал Барнс в своём «твиттере».

Громкий скандал в Париже! Команды ушли с поля, обвинив арбитра в расизме Пострадавшего тренера турецкого клуба поддержали даже соперники.