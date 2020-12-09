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«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: прямой эфир матча начнётся в 20:55

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: прямой эфир матча начнётся в 20:55
Футбол / Лига чемпионов 0

Сегодня, 9 декабря, состоится матч «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль». Встреча заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Мехди Рахмуни и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Амаури Делеру.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль», набрав 12 очков, гарантировал себе первое место в группе D. «Мидтьюлланн» (1) замыкает квартет. Борьбу за вторую строчку ведут «Аталанта» (8) и «Аякс» (7).

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