Нападающий «Спартака» Александр Соболев приступил к занятиям в зале после перенесённой операции на колене. Форвард был прооперирован в Риме.
«Александр Соболев работает над своим возвращением в зале. Здоровья, Саш! Ждём на поле», — написали представители пресс-службы «Спартака» в своём «твиттере».
Напомним, у Александра Соболева заблокировало колено перед матчем 6-го тура Лиги наций
Сербия — Россия (5:0). Игрок перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» в январе 2020 года, когда подписал арендное соглашение. 1 июля красно-белые выкупили права на нападающего за € 4,5 млн. В составе московского клуба форвард провёл 26 матчей, забил девять мячей и отдал пять результативных передач. Соболев вызывается в сборную России. Он сыграл за национальную команду две встречи и забил один гол.
- 9 декабря 2020
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