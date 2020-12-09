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Румынские судьи утверждают, что темнокожий тренер «Истанбула» называл их цыганами

Румынские судьи утверждают, что темнокожий тренер «Истанбула» называл их цыганами
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны новые подробности скандала в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Истанбул Башакшехир».

Встреча должна была состояться накануне, 8 декабря, однако была прервана в начале из-за судьи из Румынии, назвавшего тренера турецкой команды Пьера Вебо чёрным. В итоге штабы коллективов приняли решение увести футболистов с поля.

Как сообщает журналист Эмануэль Рошу в «Твиттере», автором высказывания на самом деле был не резервный рефери Себастьян Колцеску, а ассистент главного арбитра Октавьян Шовре. При этом члены румынской бригады утверждают, что были недовольны поведением тренера, поскольку он начиная со 2-й минуты матча называл их цыганами.

Встречу «Пари Сен-Жермен» — «Истанбул Башакшехир» было решено провести сегодня, 9 декабря. Она пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 20:55 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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