Евсеев: хочу, чтобы «Локомотив» смог прыгнуть выше головы. То, что сделал «Краснодар»

Бывший футболист «Локомотива» Вадим Евсеев прокомментировал выступление «Краснодара» в Лиге чемпионов.

«Сегодня для наших клубов заканчивается сезон в Лиге Чемпионов. Очень хочу, чтобы „Локомотив“ смог прыгнуть выше головы и увезти из Мюнхена достойный результат. Сделать то, что сделал „Краснодар“. Мы радовались, что у России впервые три клуба в Лиге Чемпионов и именно „Краснодар“ сделал результаты этого сезона более приемлемыми.

Никто из клубов ранее не сталкивался с коронавирусом. Пандемия заставила нас смотреть на многое по-иному: подготовка к сезону, реакция, когда у тебя внезапно выпадают основные игроки, внешне совершенно здоровые.

«Краснодар» получил такой опыт в полном объёме. Из-за проблем с составом против «Севильи» играли ребята из «Краснодара-2». И критика в адрес клуба была в тот период необоснованной. С «Ренном» и «Челси» состав был уже знакомым, удалось набрать очки и выйти в Лигу Европы.

В пользу «Краснодара» сыграл и дебют. Новичку прощается многое, несмотря на критику команда не боялась за результат, не боялась играть с сильными клубами в своей группе. Клуб хотел попасть в Лигу Чемпионов и показать себя, ему это удалось. «Краснодар» простился с турниром красиво. Жду, что «Локомотив» тоже может сделать этот вечер позитивным", — написал Евсеев на своей странице в «Инстаграме».