«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Мидтьюлланна» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Мидтьюлланн»: Хансен, Колс, Шольц, Святченко, Каюсте, Ониика, Эвандер, Паулиньо, Драйер, Мабиль, Каба.



«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Фабиньо, Цимикас, Уилльямс, Кларксон, Кейта, Жота, Минамимо, Ориги, Салах.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Мехди Рахмуни и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Амаури Делеру.



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».