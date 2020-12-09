Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль»: составы команд на матч Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Мидтьюлланна» и «Ливерпуля» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания). Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

«Мидтьюлланн»: Хансен, Колс, Шольц, Святченко, Каюсте, Ониика, Эвандер, Паулиньо, Драйер, Мабиль, Каба.

«Ливерпуль»: Келлехер, Александер-Арнольд, Фабиньо, Цимикас, Уилльямс, Кларксон, Кейта, Жота, Минамимо, Ориги, Салах.

Обслужит встречу бригада арбитров из Франции во главе с Франсуа Летексье. Помогать ему будут ассистенты Мехди Рахмуни и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Амаури Делеру.

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Мидтьюлланн» — «Ливерпуль».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020