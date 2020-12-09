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Гончаренко: Влашич не прилетел даже домой

Гончаренко: Влашич не прилетел даже домой
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что полузащитник Никола Влашич не примет участия в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо».

«Влашич не прилетел даже домой. Также в Москве остались Фернандес, Дзагоев, Магнуссон и Эджуке», — приводит слова Гончаренко пресс-служба клуба в «Твиттере».

Матч «Динамо» Загреб — ЦСКА состоится завтра, 10 декабря, на стадионе «Максимир». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Встречу обслужит португальская бригада арбитров во главе с Тьягу Мартиншем. Ассистировать ему будут Луиш Кампуш и Педру Алмейда. Резервный рефери — Угу Мигел.

Московский ЦСКА, набрав 3 очка, занимает последнее место в группе K Лиги Европы. Лидер квартета — загребское «Динамо» (8). «Вольфсберг» (7) поднялся на второе место, третье место занимает «Фейеноорд» (5). Проигрыш в матче с «Вольфсбергом» (0:1) лишил ЦСКА шансов на выход в плей-офф.

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