Игроки «Барселоны» недовольны схемой Кумана и хотят вернуть 4-3-3

Футболистам «Барселоны» не нравится тактическая схема, которую применяет главный тренер Рональд Куман, сообщает Sport.es.

По мнению некоторых игроков, схема 4-2-3-1 недостаточно им знакома, и дефицит опыта вызывает тактический дисбаланс. Футболисты считают, что в таком случае четыре игрока атакуют, четыре защищаются в центре поля остаются только двое. В раздевалке считают, что команда «не атакует и не защищается».

Игроки дали Куману понять, что ему нужно рассмотреть вариант изменения схемы и возвращения к 4-3-3 для достижения лучшего баланса между атакой и защитой, но тренер не хочет отказываться от своих идей.

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» принимала туринский «Ювентус». Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии и завершилась победой гостей со счётом 3:0. «Барселона» проиграла дома в группе Лиги чемпионов впервые со времён матча с «Рубином» (1:2).