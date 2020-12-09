«Ливерпуль» сыграл вничью с «Мидтьюлланном» в выездном матче Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Мидтьюлланн» принимал «Ливерпуль». Встреча прошла на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге (Дания) и завершилась вничью со счётом 1:1.
На 1-й минуте встречи счёт открыл египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах. Во втором тайме, на 62-й минуте, главный арбитр встречи Франсуа Летексье назначил пенальти в ворота мерсисайдской команды, который успешно реализовал защитник «Мидтьюлланна» Александр Шольц.
«Ливерпуль» набрал 13 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе D. «Мидтьюлланн» (2) завершил выступления в еврокубках. Соперниками команд по группе D были «Аталанта» (11), вышедшая в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, и амстердамский «Аякс» (7), который сыграет в плей-офф Лиги Европы.
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