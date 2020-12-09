УАФ направила апелляцию в CAS на техническое поражение сборной Украины

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций УЕФА со Швейцарией.



Напомним, встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в украинской команде. 17 ноября тесты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат. 25 ноября УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счётом 0:3, из-за чего команда не смогла сохранить место в лиге А и опустилась в лигу В.



«Позиция УАФ была однозначной ещё до получения полного текста документа. Будем обжаловать решение УЕФА в Лозанне, потому что считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела», — приводит слова генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого официальный сайт организации.

В УЕФА назвали причину технического поражения сборной Украины в матче со Швейцарией