Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Реал» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УАФ направила апелляцию в CAS на техническое поражение сборной Украины

УАФ направила апелляцию в CAS на техническое поражение сборной Украины
Футбол / Лига наций УЕФА 0

Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение УЕФА присудить сборной Украины техническое поражение в матче Лиги наций УЕФА со Швейцарией.

Напомним, встреча была отменена из-за вспышки коронавируса в украинской команде. 17 ноября тесты футболистов сборной Украины Руслана Малиновского, Сергея Кривцова и Жуниора Мораеса, а также тренера по физподготовке Ивана Баштового дали положительный результат. 25 ноября УЕФА присудил сборной Украины техническое поражение со счётом 0:3, из-за чего команда не смогла сохранить место в лиге А и опустилась в лигу В.

«Позиция УАФ была однозначной ещё до получения полного текста документа. Будем обжаловать решение УЕФА в Лозанне, потому что считаем, что не всем нашим аргументам была дана надлежащая оценка при рассмотрении дела», — приводит слова генерального секретаря УАФ Юрия Записоцкого официальный сайт организации.

В УЕФА назвали причину технического поражения сборной Украины в матче со Швейцарией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020