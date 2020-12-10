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«Атлетико» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

«Атлетико» обыграл «Ред Булл Зальцбург» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Ред Булл Зальцбург» принимал мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Ред Булл Арена» в Зальцбурге (Австрия) и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 39-й минуте встречи счёт открыл защитник «Атлетико» Марио Эрмосо. В концовке встречи, на 86-й минуте, полузащитник мадридской команды Янник Карраско забил второй гол.

Встреча «Атлетико» с «Ред Булл Зальцбург» во 2-м туре состоялась в Мадриде (Испания) 27 октября и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Мадридский «Атлетико» набрал 9 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА со 2-го места в группе А. «Ред Булл Зальцбург» (4) выступит в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Соперниками команд по группе А были «Бавария» (16) и «Локомотив» (3).

Лига чемпионов. Группа A. 6-й тур
09 декабря 2020, среда. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Эрмосо – 39'   0:2 Карраско – 86'
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