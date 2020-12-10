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Марко Николич прокомментировал вылет «Локомотива» из еврокубков

Марко Николич прокомментировал вылет «Локомотива» из еврокубков
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения в матче с «Баварией (0:2) в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов, прокомментировал выступление команды на турнире.

«Какие мысли после завершения Лиги чемпионов? Во-первых, всё было в порядке по составу в первые четыре тура, а последние две игры прошли в ненормальном режиме, менялась ситуация ежеминутно, надо было менять схему, выбыли игроки, просто неудачные 10 дней для нас. Ещё раз скажу, что результат неудачный, но для меня команда показала характер. Игроки на поле были готовы биться, несмотря на их позиции», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Мюнхенская «Бавария» набрал 16 очков и вышла в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА с 1-го места в группе А. Московский «Локомотив» (3) завершил выступления в еврокубках в нынешнем сезоне.

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