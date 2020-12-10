Зинедин Зидан: я никогда не стану Алексом Фергюсоном для «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0) ответил на сравнения с бывшим наставником «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

«Это огромное удовлетворение. Цель заключалась в том, чтобы попытаться финишировать первыми, и мы это сделали. У нас была зрелищная игра на всех уровнях. Я никогда не стану Алексом Фергюсоном для «Реала». Я не знаю, как долго я собираюсь здесь оставаться, и не думаю об этом», — приводит слова Зидана AS.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замыкает турнирную таблицу (6) и вылетел из еврокубков.

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством английский клуб завоевал 38 трофеев.