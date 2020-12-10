Главный тренер «Шахтёра» Каштру: у «Интера» было два момента за всю игру

Главный тренер «Шахтёра» Луиш Каштру прокомментировал результат матча с «Интером» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов (0:0).

«Мы играли в линию с тремя защитниками, хотели чтобы Додо и Матвиенко отвечали за фланги на всю длину. Также мы хотели чтобы Коваленко, Марлос и Майкон закрывали доступ к Лукаку и Мартинесу. Это им удалось. Всё отлично сработало. У «Интера» было два момента за всю игру. Футболисты «Интера» пытались добраться до наших ворот, но мы контролировали игру. Степаненко вместе с Хочолавой и Бондарем формировали линию из трех игроков, которая не позволяла им действовать так, как они этого хотели", — приводятся слова Каштру на официальном сайте УЕФА.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа «Реал» набрал 10 очков и возглавил таблицу, «Боруссия» (8) заняла второе место. Далее располагается «Шахтёр» (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. «Интер» замкнул турнирную таблицу (6) и вылетел из еврокубков.