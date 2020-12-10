Неймар, Бензема и Трубин – претенденты на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

В УЕФА объявили имена претендентов на звание лучшего игрока недели по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов вошли: нападающий «Реала» Карим Бензема, нападающий «ПСЖ» Неймар, нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несери, а также вратарь донецкого «Шахтёра» Анатолий Трубин.
В 6-м туре группового этапа ЛЧ Бензема забил в ворота мёнхенгладбахской «Боруссии» два гола, Неймар оформил хет-трик в матче с турецкой командой «Истанбул Башакшехир», Эн-Несери дважды забил французскому «Ренну», а 19-летний голкипер Трубин совершил 4 сейва и помог своей команде сыграть вничью с итальянским «Интером» (0:0).
Проголосовать за игрока недели можно на официальном сайте УЕФА.
В матче против «Боруссии» Бензема забил 50-й гол в групповом этапе Лиги чемпионов и догнал рекордсменов по этому показателю Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
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