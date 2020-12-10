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Бубнов: Сёмина формально сняли из-за ЛЧ, но мы не видим у «Локомотива» никакого улучшения

Бубнов: Сёмина формально сняли из-за ЛЧ, но мы не видим у «Локомотива» никакого улучшения
Футбол / Лига чемпионов 0

Бывший футболист сборной СССР Александр Бубнов поделился мнением о выступлении «Локомотива» в Лиге чемпионов.

Московская команда набрала три очка и заняла последнее место в группе, уступив место в Лиге Европы «Ред Булл Зальцбург». В плей-офф главного еврокубка вышли «Бавария» и «Атлетико».

«Локомотив» в этой Лиге чемпионов старался — группа попалась сложная, какие-то претензии предъявить трудно. Но итоговый результат ничуть не лучше, чем год назад при Юрии Сёмине. Тогда тоже были достойные матчи с «Ювентусом», гостевая победа над «Байером». Тем не менее тренера сняли по формальной причине неудовлетворительных результатов в Лиге чемпионов. А сегодня мы не наблюдаем никакого качественного улучшения, как и количественного (те же три очка), не говоря уже о другом пути развития. Как минимум в этом смысле смена тренера оказалась неэффективной», — цитирует Бубнова Sportbox.

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