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Ярмоленко: Тимощук шутил, что только один игрок может догнать его по матчам за сборную

Ярмоленко: Тимощук шутил, что только один игрок может догнать его по матчам за сборную
Футбол / Англия 0

Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о бывшем партнёре Анатолии Тимощуке. Экс-полузащитник, ныне входящий в тренерский штаб «Зенита», является рекордсменом национальной команды по сыгранным матчам – у него их 144.

«Я очень хорошо знаю, сколько усилий Анатолию стоило сыграть такое количество матчей. Он очень много для этого работал. Когда Тимощук ещё играл, он часто шутил и говорил, что есть только один игрок, который в состоянии его догнать – это Ярмоленко. Я ему тогда отвечал, что, как только 143 матча проведу, закончу в сборной.

Он великолепный игрок и заслуженно находится на первом месте, я бы не хотел его догонять или даже обгонять. И, честно говоря, я не ставлю перед собой таких целей. Мне не важно, будет ли у меня больше игр за сборную, чем у Тимощука», — цитирует Ярмоленко Transfermarkt.ru.

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