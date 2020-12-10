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«Интер» не будет тратиться в январе. Владельцы разочарованы вылетом из еврокубков

«Интер» не будет тратиться в январе. Владельцы разочарованы вылетом из еврокубков
Футбол / Италия 0

Руководство миланского «Интера» скорректировало планы на зимнее трансферное окно после вылета команды из еврокубков.

Накануне, 9 декабря, нерадзурри не сумели одолеть «Шахтёр» в матче заключительного, 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и финишировали на последнем месте в своём квартете, не сумев выйти даже в Лигу Европы.

Как сообщает Calciomercato.it со ссылкой на Tuttosport, владельцев «Интера» разочаровал провал команды на международной арене. Они не намерены выделять главному тренеру Антонио Конте больших сумм на усиление состава в январе. Покупки будут возможны только в том случае, если клуб выручит средства с продажи ненужных игроков.

В итальянской Серии А «Интер», набрав 21 очко в 10 турах, занимает второе место в турнирной таблице.

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