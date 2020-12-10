Ханданович: видимо, «Интер» ещё не готов к Лиге чемпионов. Мы не заслужили выйти из группы

Вратарь «Интера» Самир Ханданович подвёл итоги выступления команды в Лиге чемпионов. «Нерадзурри» сыграли вничью с «Шахтёром» (0:0) и заняли последнее место в группе, а в плей-офф вышли «Реал» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха.



«У нас была равная группа. Думаю, решающие поражения были в Киеве и сегодня. Мы могли выступить лучше, но у нас нет времени жалеть – мы должны сосредоточиться на Серии А и Кубке Италии.



Видимо, «Интер» ещё не готов к Лиге чемпионов. Количество набранных очков говорит само за себя, мы выиграли всего один матч из шести. Этого недостаточно, и мы не заслужили выхода в плей-офф. Сегодня мы должны были забивать, но не сделали этого. Если честно, я думал, что «Шахтёр» будет хотеть чего-то большего, чем ничью, но, похоже, их устраивает третье место.



После вылета из Лиги чемпионов плохое послевкусие, но мы не можем жаловаться на это. У нас в выходные очередной матч в чемпионате», — цитирует Хандановича Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

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