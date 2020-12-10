ЦСКА вновь включился в борьбу за нападающего «Монако» Генри Оньекуру, сообщает турецкое издание Milli Gazete. Этим обстоятельством был возмущён главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим, который лично заинтересован в приобретении форварда. Он лично звонил игроку для прояснения ситуации.
В сезоне-2020/2021 Оньекуру провёл за «Монако» четыре матча, в которых отдал одну результативную передачу. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость форварда в € 6 млн. В 2017 году Оньекуру дебютировал за сборную Нигерии.
В составе национальной команды нападающий провёл 11 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Напомним, до перехода в «Монако» нигериец вёл переговоры с ЦСКА, но тогда стороны не смогли сойтись в условиях.
- 10 декабря 2020
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