Карпин получил благодарность от губернатора Ростовской области
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил благодарственную грамоту из рук губернатора Ростовской области Василия Голубева.
«Накануне Дня Конституции в Ростовском общественном собрании состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин был отмечен Василием Голубевым за эффективную работу по развитию физической культуры и спорта в Ростовской области», — сообщает пресс-служба ростовского клуба.
«Ростов» в 17 турах набрал 29 очков и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером соревнований является набравший 35 очков петербургский «Зенит». В следующем туре чемпионата России «Ростов» 13 декабря в Грозном проведёт матч с «Ахматом».
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