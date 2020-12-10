Защитник «Штутгарта» Антон: сейчас не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии

Защитник «Штутгарта» Вальдемар Антон рассказал о беседе со Станиславом Черчесовым по поводу возможного выступления за сборную России в будущем.

«Черчесов звонил, когда у меня была травма. Пожелал выздоровления. Что же касается сборной, то у ФИФА очень много разных правил, которые ограничивают возможности, даже если у тебя корни в какой-то стране. Это юридический вопрос, им занимаются специалисты, но мне давно на эту тему никто не набирал. И я, признаться, в данный момент не думаю ни о сборной России, ни о сборной Германии. Полностью сфокусирован на клубных делах в «Штутгарте».



На ЧМ-2018 за российскую команду болел, ещё как! Ведь у меня там все родственники. Очень понравилось, что сборная никого не боялась и прошла в 1/4 финала, где уступила только по пенальти. Вообще, страна провела отличный турнир.



Интерес клубов РПЛ? Мне бы не хотелось называть клубы, но интерес действительно присутствовал. Впрочем, до конкретики дело не доходило. Например, прошлой зимой никуда уходить не собирался — очень хотел помочь «Ганноверу» вернуться в Бундеслигу. А когда не получилось, то последовало предложение от «Штутгарта», которое очень понравилось. Сразу почувствовал, что мне полностью доверяют, что смогу развиваться и чего-то достигать с клубом», — цитирует Антона «Спорт-экспресс».