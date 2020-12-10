Артета хочет подписать защитника «Манчестер Сити» Гарсию в «Арсенал»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета надеется подписать защитника «Манчестер Сити» Эрика Гарсию, сообщает Mirror.



В «Арсенале» хотят усилить оборону в зимнее трансферное окно, однако Артета думает о заключении контракта с Гарсией летом, когда у защитника заканчивается контракт с «горожанами».

Сообщалось, что в зимнее трансферное окно «Барселона» предпримет новую попытку подписать Гарсию, а каталонцы предложат «горожанам» за футболиста € 8 млн. Гарсия является приоритетной трансферной целью «Барселоны», на переходе настаивает главный тренер Рональд Куман.



Гарсия — воспитанник «Барселоны». В 2016 году он перешёл в систему «Манчестер Сити» за € 1,7 млн, выступая за команды «горожан» U17 и U23. В нынешнем сезоне защитник провёл за английский клуб семь матчей.