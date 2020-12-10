«Ты ещё приедешь в Турцию!» Румынское телевидение опубликовало угрозы судье от «Истанбула»

Румынское телевидение изучило первые минуты матча 6-го тура Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Истанбул Башакшехир» (5:1), который был прерван из-за расистского скандала. Встречу доиграли только на следующий день.
Резервный рефери Себастьян Колцеску во время переговоров с коллегами назвал тренера турецкой команды Пьера Вебо чёрным. На скамейке «Истанбула» услышали это слово, и после долгих обсуждений тренеры приняли решение увести футболистов с поля.
Однако перед этим инцидентом было немало других важных событий. В видеосюжете Digi Sport показано, как со стороны гостей в адрес румынских судей с первых же минут неслись оскорбления и угрозы.
На 10-й минуте игрок «Истанбула» Махмут Текдемир получил карточку за фол на Неймаре. Турки принялись кричать на судей: «Эй, это первый фол! Первый фол! О чём вы там думаете? Это что? Это баскетбол? Как в баскетболе, первый командный фол. Мы играем очень чисто. Это тактика». Кроме того, были слышны следующие слова: «Он не румын. Не румын. Ты ещё приедешь в Турцию!»
«Я говорил тебе, он очень плохо себя ведёт. Ови, он плохо себя ведёт», — сказал Колцеску главному арбитру Овидиу Хацегану. Вероятно, речь шла о Вебо.
Почти сразу после этого защитник «Истанбула» Рафаэл сбил соперника и получил жёлтую карточку. Главный тренер турецкой команды Окан Бурук начал кричать на судей и тоже был наказан «горчичником». В этот момент Вебо громко говорил по-испански.
Турки стали вести себя ещё более агрессивно. Во время эмоционального разговора между Колцеску и форвардом «ПСЖ» Неймаром можно расслышать следующие слова: «В моей стране румыны — цыгане, но я не могу их называть цыганами».
- 10 декабря 2020
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