Дюков: нельзя сказать, что сборная России провалила Лигу наций. Кризиса нет

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал выступление сборной России в Лиге наций УЕФА.
«То, что объединяет эти матчи, — в них не удалось удержать победу, а по качеству игры они были разными. Да, матч с Сербией стоит особняком. Молдавию мы должны были обыгрывать, но в других матчах мы не были хуже наших соперников и могли рассчитывать на победу. Плохо, что не добились результата, но, с другой стороны, можно говорить об удовлетворительном качестве игры.
Что касается игры с Сербией, то в футболе, к сожалению, такие матчи бывают. К этой игре мы подошли без 10–11 стабильных игроков сборной, на которых рассчитывал Черчесов. Когда такое количество игроков выпадает, играть сложно. Но всё равно даже с такими потерями мы должны были провести игру лучше. Где-то мы не добегали, теряли концентрацию и проигрывали борьбу. Это говорит о том, что матч не получился.
Но о кризисе я бы не стал говорить: нельзя сказать, что мы провалили все шесть матчей без побед. Да, резонансное поражение в Сербии было, никто не оправдывается — сборная должна была выступить лучше. Но кризиса нет. Кризис, это когда нет ресурсов на решение проблемы, а у главного тренера нашей сборной ресурсы есть, чтобы подойти к мартовским играм полностью готовыми», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 10 декабря 2020
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